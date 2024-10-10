Ціни на один із ключових овочів падають: актуальні ціни за кілограм в Україні

Цього тижня в Україні ціни на цибулю почали знижуватися. Попит на неї зменшується, водночас пропозиція зростає.

Аналітики проєкту EastFruit зазначають, що фермери пропонують цибулю за ціною від 8 до 14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), що приблизно на 11% дешевше порівняно з кінцем попереднього тижня. Ціни на цибулю знижуються через зростання пропозиції овочів середньої та низької якості, що є наслідком несприятливих погодних умов улітку.

Довгі дощі під час збору врожаю також погіршили якість цибулі, зробивши її непридатною для тривалого зберігання.

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Через це фермери змушені швидше реалізовувати продукцію, знижуючи оптові ціни. Водночас цибулю високої якості вони відкладають на зберігання в надії на вищі ціни в майбутньому.

Варто додати, що нинішня ціна цибулі в Україні приблизно на 15% вища, ніж у цей же час торік.

Раніше ми розповідали, що в Україні майже вдвічі, ніж торік, здорожчав ключовий овоч з борщового набору.

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