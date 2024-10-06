В Україні майже вдвічі, ніж торік, здорожчав ключовий овоч з борщового набору

Цього тижня в Україні спостерігається тенденція зростання цін на буряк. Підвищення вартості пояснюється тим, що виробники менше віддають продукції на продаж.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Експерти зауважують, що з початку цього тижня вартість буряків зросла приблизно на 20%.

Станом на 4 жовтня, буряк продавали за ціною 10-14 грн/кг ($0,24-0,34/кг) в залежності від якості, розміру партії та регіону, де його вирощували.

Тиждень тому ціни на цей продукт коливалися в межах 8-12 грн/кг ($0,19-0,29/кг), і продажі відбувалися на стабільному рівні.

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Експерти зазначили, що головною причиною подорожчання в цьому сегменті є те, що багато фермерських господарств тимчасово припиняють продаж буряків, очікуючи кращих цінових умов на ринку, і відправляють основну частину врожаю на зберігання.

"До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого загальна пропозиція коренеплодів на ринку почала скорочуватися", – зазначається у повідомленні.

Слід відзначити, що нинішні ціни на буряки в Україні вже в середньому у два рази вищі, ніж на початку жовтня 2023 року. Однак, за словами учасників ринку, зростання цін може бути тимчасовим. Вони також зауважили, що подальше підвищення вартості може спонукати фермерів почати продаж буряків зі сховищ, що збільшить пропозицію і в результаті сприятиме зниженню цін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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