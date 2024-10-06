В Украине почти вдвое, чем в прошлом году, подорожал ключевой овощ из борщевого набора

На этой неделе в Украине наблюдается тенденция роста цен на свеклу. Повышение стоимости объясняется тем, что производители меньше отдают продукции на продажу.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Эксперты отмечают, что с начала этой недели стоимость свеклы выросла примерно на 20%.

По состоянию на 4 октября, свеклу продавали по цене 10-14 грн/кг ($0,24-0,34/кг) в зависимости от качества, размера партии и региона, где ее выращивали.

Неделю назад цены на этот продукт колебались в пределах 8-12 грн/кг ($0,19-0,29/кг), и продажи происходили на стабильном уровне.

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Эксперты отметили, что главной причиной подорожания в этом сегменте является то, что многие фермерские хозяйства временно приостанавливают продажу свеклы, ожидая лучших ценовых условий на рынке, и отправляют основную часть урожая на хранение.

"К реализации они предлагают лишь излишки, в результате чего общее предложение корнеплодов на рынке начало сокращаться", – отмечается в сообщении.

Следует отметить, что нынешние цены на свеклу в Украине уже в среднем в два раза выше, чем в начале октября 2023 года. Однако, по словам участников рынка, рост цен может быть временным. Они также отметили, что дальнейшее повышение стоимости может побудить фермеров начать продажу свеклы из хранилищ, что увеличит предложение и в результате будет способствовать снижению цен.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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