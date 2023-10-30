'Тупик': каким украинским словом заменить (видео)

Согласно украинскому словарю слово "тупик" маркировано отметкой редко. Украинский языковед Александр Авраменко заявил, что это слово нежелательно, а потому его следует заменять.

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Об этом он рассказал во время своего экспресс-урока в программе Завтрак с 1+1. Александр Авраменко отметил, что в украинском языке такое слово существует, оно имеет несколько значить.

"Обратимся к словарю. "тупик" – это железнодорожный путь, который с одной стороны обрывается, улица, не имеющая сквозного прохода или проезда, препятствие для прохода или проезда, а также безвыходное положение", – подчеркнул языковед Александр Авраменко.

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Он советует заменять слово "тупик". В частности, языковед предлагает использовать слово "безвихідь" или словосочетание "глухий кут". В то время как прилагательное "тупиковий" можно заменить на "безвихідний".

"То есть не "тупикова ситуація", а "безвихідна ситуація", - добавил украинский языковед Александр Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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