'Тупик': яким українським словом замінити (відео)

Згідно з українським словником слово "тупик" марковане позначкою рідковживане. Український мовознавець Олександр Авраменко заявив, що це слово є небажаним, а тому його варто заміняти.

Відео дня

Про це він розповів під час свого експрес-уроку у програмі "Сніданок з 1+1". Олександр Авраменко зазначив, що в українській мові таке слово існує, воно має декілька значить.

"Звернімося до словника. "тупик" – це залізнична колія, що з одного боку обривається, вулиця, що немає наскрізного проходу чи проїзду, перешкода для проходу чи проїзду, а також безвихідне становище", – наголосив мовознавець Олександр Авраменко.

Читайте також: Мовознавець пояснив, як правильно перекласти на українську "перчатки"

Він радить заміняти слово "тупик". Зокрема, мовознавець пропонує використати слово "безвихідь" або словосполуку "глухий кут". Тоді як прикметник "тупиковий" можна замінити на "безвихідний".

"Тобто не "тупикова ситуація", а "безвихідна ситуація", – додав український мовознавець Олександр Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!