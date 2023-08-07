Тюль и чулки: топ-4 методы защиты винограда от птиц

Выращивание винограда – это сложная работа и для получения сочных и сладких гроздей нужно прикладывать немало усилий. Кроме того, растение нужно защищать не только от болезней и вредителей, но и от пернатых сладкоежек, охотно поедающих ягоды.

Об этом пишет noviny live.

Специалисты отмечают, что наиболее частыми врагами винограда являются вороны, сороки, воробьи, галки, скворцы и дрозды.

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Для эффективной защиты винограда от птиц существуют два метода: изоляция гроздей и отпугивание пернатых. Изолировать гроздья можно с помощью хозяйственных сеток, капроновых чулок, специальных сеток или тюля для окон. Важно осторожно надеть материал на ягоды, чтобы не повредить их.

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Для отпугивания птиц садоводы используют пугалки, зеркальные поверхности, трещотки разных видов и магнитофонные ленты. Эти предметы развешивают рядом с виноградом, что помогает уберечь урожай от нежелательных гостей.

Напомним, мы уже писали, как отпугнуть птиц с участка.

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