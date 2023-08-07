Тюль та панчохи: топ -4 методи захисту винограду від птахів

Вирощування винограду - це складна робота і для отримання соковитих та солодких грон потрібно прикладати чимало зусиль. Окрім того, рослину треба захищати не лише від хвороб та шкідників, але і від пернатих ласунів, які охоче поїдають ягоди.

Про це пише noviny live.

Спеціалісти наголошують, що найбільш частими ворогами винограду є ворони, сороки, горобці, галки, шпаки та дрозди.

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Для ефективного захисту винограду від птахів існують два методи: ізоляція грон та відлякування пернатих. Ізолювати грона можна за допомогою господарських сіток, капронових панчох, спеціальних сіток або тюлю для вікон. Важливо обережно надягти матеріал на ягоди, щоб не пошкодити їх.

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Для відлякування птахів садівники використовують лякалки, дзеркальні поверхні, тріскалки різних видів та магнітофонні стрічки. Ці предмети розвішують поруч з виноградом, що допомагає вберегти врожай від небажаних гостей.

Нагадаємо, ми вже писали, як відлякати птахів з ділянки.

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