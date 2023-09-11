"У" или "близко"? Как правильно отвечать на украинский сейчас час и указывать на приблизительное место

Украинский язык – живой, богатый и мелодичный, все больше людей выбирают его для повседневного общения. Однако нередко в нашем языке по-прежнему можно услышать употребление русизмов. Лингвисты готовы помочь разобраться, как правильно использовать слова и выражения.

Преподаватель украинского языка и организатор разговорных клубов, Елена Ольшанская, рассказала, как правильно выразить разные временные понятия на украинском языке.

Таким образом, по её словам, на русском языке можно сказать "около дома" или "около восьми часов", однако на украинском языке в этих случаях следует использовать разные предлоги.

"Когда речь идет о приблизительном количестве времени, следует использовать предлог "близко". Например: "мы были в последний раз в этом месте близко двух лет назад" или "сегодня мы проснулись близко восьми". А предлог "біля" можно употреблять только для обозначения места", – пояснила лингвист.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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