"Біля" чи "близько"? Як правильно відповідати українською котра зараз година та вказувати на приблизне місце

Українська мова – жива, багата та милозвучна, і все більше людей вибирають її для повсякденного спілкування. Проте нерідко в нашій мові все ще можна почути вживання русизмів. Мовознавці готові нам допомогти розібратися, як правильно використовувати слова та вирази.

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Викладачка української мови та організаторка розмовних клубів, Олена Ольшанська, розповіла, як правильно висловити різні часові поняття українською мовою.

Отже, за її словами, у російській мові можна сказати "около дому" або "около восьми годин", проте в українській мові в цих випадках слід використовувати різні прийменники.

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"Коли мова йде про приблизну кількість часу, слід вживати прийменник "близько". Наприклад: "ми були востаннє в цьому місці близько двох років тому" або "сьогодні ми прокинулися близько восьмої". А прийменник "біля" можна використовувати лише для позначення місця", – пояснила мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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