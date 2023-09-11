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Суспільство

"Біля" чи "близько"? Як правильно відповідати українською котра зараз година та вказувати на приблизне місце

Ігор Романько

Як правильно сказати українською про приблизну кількість часу або про місце

Українська мова – жива, багата та милозвучна, і все більше людей вибирають її для повсякденного спілкування. Проте нерідко в нашій мові все ще можна почути вживання русизмів. Мовознавці готові нам допомогти розібратися, як правильно використовувати слова та вирази.

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Викладачка української мови та організаторка розмовних клубів, Олена Ольшанська, розповіла, як правильно висловити різні часові поняття українською мовою.

Отже, за її словами, у російській мові можна сказати "около дому" або "около восьми годин", проте в українській мові в цих випадках слід використовувати різні прийменники.

"Коли мова йде про приблизну кількість часу, слід вживати прийменник "близько". Наприклад: "ми були востаннє в цьому місці близько двох років тому" або "сьогодні ми прокинулися близько восьмої". А прийменник "біля" можна використовувати лише для позначення місця", – пояснила мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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Суспільство