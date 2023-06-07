У подножия альпийских перевалов Манс и Баярд обнаружили неизвестный древний город

Во время раскопок у подножия альпийских перевалов Манс и Баярд на окраине села Сен-Лоран-дю-Кро ученые из Национального института превентивных археологических исследований Франции обнаружили неизвестный древний город.

Об этом пишет Inrap.

60 лет назад здесь уже находили части бронзовых статуй второй половины II века н. Вернувшись на то же место ученые нашли неизвестный город римского периода. Как отмечают ученые, оно, вероятно, было самым большим в долине реки Драк. Во время правления Римской империи здесь обитали племена трикориев.

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Город был создан в I веке н. Со II по IV век н.э. его полностью изменили – вместо старых домов поставили новые. Также ученым удалось найти много монет, артефактов из бронзы и керамики периода І-ІV веками н.э.

Напомним, в Китае обнаружили самое древнее седло в гробнице женщины, которой 2700 лет.

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