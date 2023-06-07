Біля підніжжя альпійських перевалів Манс та Баярд виявили невідоме стародавнє місто

Під час розкопок біля підніжжя альпійських перевалів Манс та Баярд на околиці села Сен-Лоран-дю-Кро вчені з Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції виявили невідоме стародавнє місто.

Про це пише Inrap.

60 років тому тут вже знаходили частини бронзових статуй другої половини ІІ століття н.е. Повернувшись на те ж саме місце вчені знайшли невідоме місто римського періоду. Як зазначають науковці, воно, ймовірно, було найбільшим у долині річки Драк. Під час правління Римської імперії тут жили племена трикоріїв.

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Місто було створене в І столітті н.е. З II по IV століття н.е. його повністю змінили – замість старих будинків ставили нові. Також, вченим вдалось знайти багато монет, артефактів з бронзи та кераміки періоду І–ІV століттями н.е.

Нагадаємо, у Китаї виявили найдавніше сідло у гробниці жінки, якій 2700 років.

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