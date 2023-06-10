Ученые нашли в недрах Земли горы, которые в 4,5 раза выше Эвереста

Научное открытие раскрывает тайну гигантских горных хребтов, скрытых в недрах Земли и превышающих в высоту гору Эверест более чем в 4,5 раза. Согласно статье Futurism, эти загадочные формации, называемые зонами сверхнизких скоростей, расположены на границе ядра и мантии Земли на глубине около 3000 км.

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Саманта Хансен, геологиня из Алабамского университета, вместе со своими коллегами провела исследование, в ходе которого они обнаружили, что эти хребты, скрытые под землей, расположены практически повсюду, но их происхождение пока остается загадкой. Одна из теорий утверждает, что это остатки древних океанических корок, глубоко вдавленных в недра планеты, тогда как другая теория указывает на то, что это результат перегрева частей мантии ядром.

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Исследователи обнаружили скрытые горные хребты благодаря сейсмологическим станциям в Антарктиде. Самые высокие из этих формаций достигают захватывающей высоты в 38 километров и полностью скрыты от человеческого глаза.

Кроме того, наряду с зоной внутренних горных хребтов также расположены другие таинственные структуры глубокой Земли, такие как провинции с низкой скоростью сдвига, известны также как "капли" в научной среде. Ученые считают, что новые объекты могут предоставить ценную информацию о смещении и столкновении тектонических плит, когда они двигаются из земной коры в глубины мантии.

По словам Хансена, эти гигантские таинственные формации, вероятно, существуют по всей планете, что противоречит гипотезе об их происхождении от древнего океана. Новое исследование свидетельствует о том, что эти загадочные структуры гораздо сложнее, чем думалось ранее, но для получения более полной карты требуются дальнейшие исследования.

Напомним, археологи нашли каноэ народа майя в хорошем состоянии в возрасте 1000 лет в пресноводном водоеме на севере Юкатана.

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