Ученые обнаружили, что противозачаточные таблетки влияют на чувство страха

Недавно ученые совершили открытие, которое может указывать на возможную связь между употреблением оральных контрацептивов и изменениями в определенных частях мозга, отвечающих за восприятие страха. Это исследование позволяет рассматривать механизмы, которые могут влиять на женщин в связи со страхом и тревогой.

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Современная наука считает, что гормональные изменения, происходящие во время менструального цикла, могут влиять на восприятие страха в мозге, пишет Sciense Alert. Итак, группа исследователей из Канады решила провести исследования, чтобы разобраться в последствиях применения комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и изучить, как синтетические версии половых гормонов, входящих в состав КОК, влияют на мозг.

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Сейчас более 150 миллионов людей по всему миру используют оральные контрацептивы, и КОК (содержащие синтетические версии эстрогенов и прогестагенов) являются одними из самых популярных среди них. Исследование показало, что определенная область мозга, известная как вентромедиальная префронтальная кора (vmPFC), у женщин, в настоящее время использующих КОК, является более тонкой по сравнению с аналогичной областью у мужчин.

Стоит отметить, что этот эффект обратим. Сравнивая женщин, прекративших принимать КОК или никогда их не употреблявших, исследователи пришли к выводу, что эти изменения в мозге не являются постоянными.

Конечно, важно заметить, что это только ассоциации, и пока нет подтвержденных негативных последствий, связанных с изменением размера определенных частей мозга. Однако авторы исследования считают, что этот вопрос следует подробнее изучить.

Александра Бруйяр, физиолог из Университета Квебека в Монреале, объясняет: "Допускают, что эта часть префронтальной коры отвечает за регуляцию эмоций, в частности уменьшение проявлений страха в безопасных условиях. Наши результаты могут указывать на механизм, которым комбинированные ОК могут влиять на регуляцию эмоций у женщин ."

Для исследования, команда Бруйяра включила 139 женщин, использующих КОК, 37 женщин, ранее пользовавшихся КОК, и 40 женщин, никогда не использовавших гормональные контрацептивы, а также 41 мужчину. В ходе исследования они анализировали уровни природных и синтетических половых гормонов в слюне участников и применяли магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы исследовать их мозги, в частности, области, отвечающие за обработку страха.

Исследователи обнаружили, что уровни природных и синтетических половых гормонов коррелируют с изменениями в размере и толщине vmPFC по сравнению с мужчинами. Но это изменение оказалось заметным только у женщин, на данный момент использующих оральные контрацептивы.

Исследователи также отметили различия в структуре реагирующей на страх области мозга у мужчин и женщин, независимо от употребления КОК. Это подчеркивает влияние природных половых гормонов на структуру мозга.

Важно отметить, что этот эффект казалось исчезает после прекращения приема КОК. Однако необходимы дополнительные исследования для понимания его влияния. Следует помнить, что изменения в размере определенных частей мозга не обязательно указывают на негативные последствия для эмоций или поведения человека, и больше исследований необходимы для получения более полного понимания этого вопроса.

Значительное неравенство в представленности женщин в исследованиях на животных и людях приводит к дефициту знаний в понимании причин тревожных и стрессовых расстройств, которые влияют на женщин гораздо чаще, чем мужчин. Такое неравенство возникает в результате представления о том, что изменения в уровнях половых гормонов сделают результаты исследований более переменными. Такое пристрастное отношение повлекло за собой серьезные негативные последствия.

"Когда женщинам назначают КОК, им рассказывают о различных физических побочных эффектах, таких как прекращение менструального цикла и угнетение овуляции. Цель нашей работы состоит не в том, чтобы противодействовать использованию КОК, а в том, чтобы подчеркнуть, что эти препараты могут влиять на мозг", – объясняет Александра Бруйяр.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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