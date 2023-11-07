Вчені виявили, що протизаплідні таблетки впливають на відчуття страху

Недавно вчені здійснили відкриття, яке може вказувати на можливий зв'язок між вживанням оральних контрацептивів і змінами у певних частинах мозку, які відповідають за сприйняття страху. Це дослідження надає можливість розглядати механізми, які можуть впливати на жінок у зв'язку зі страхом та тривогою.

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Сучасна наука вважає, що гормональні зміни, які відбуваються під час менструального циклу, можуть впливати на сприйняття страху в мозку, пише Sciense Alert. Отже, група дослідників з Канади вирішила провести дослідження, щоб розібратися в наслідках вживання комбінованих оральних контрацептивів (КОК) та вивчити, як синтетичні версії статевих гормонів, які входять до складу КОК, впливають на мозок.

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Зараз понад 150 мільйонів людей по всьому світу використовують оральні контрацептиви, і КОК (які містять синтетичні версії естрогенів і прогестагенів) є одними з найпопулярніших серед них. Дослідження показало, що певна область мозку, відома як вентромедіальна префронтальна кора (vmPFC), у жінок, які в даний час використовують КОК, є тоншою, порівняно з аналогічною областю у чоловіків.

Варто відзначити, що цей ефект є оборотнім. Порівнюючи жінок, які припинили приймати КОК або ніколи їх не вживали, дослідники прийшли до висновку, що ці зміни в мозку не є постійними.

Звісно, важливо зауважити, що це лише асоціації, і поки немає підтверджених негативних наслідків, пов'язаних із зміною розміру певних частин мозку. Однак автори дослідження вважають, що це питання варто детальніше вивчити.

Олександра Бруйяр, фізіолог з Університету Квебеку в Монреалі, пояснює: "Припускають, що ця частина префронтальної кори відповідає за регуляцію емоцій, зокрема зменшення виявів страху в безпечних умовах. Наші результати можуть вказувати на механізм, яким комбіновані ОК можуть впливати на регуляцію емоцій у жінок."

Для дослідження, команда Бруйяра включила 139 жінок, які використовують КОК, 37 жінок, які раніше користувалися КОК, і 40 жінок, які ніколи не використовували гормональні контрацептиви, а також 41 чоловіка. Під час дослідження вони аналізували рівні природних і синтетичних статевих гормонів у слині учасників і застосовували магнітно-резонансну томографію (МРТ), щоб дослідити їхні мозки, зокрема області, що відповідають за обробку страху.

Дослідники виявили, що рівні як природних, так і синтетичних статевих гормонів корелюють із змінами в розмірі та товщині vmPFC порівняно з чоловіками. Але ця зміна виявилася помітною лише у жінок, які на даний момент використовують оральні контрацептиви.

Дослідники також відзначили відмінності в структурі області мозку, яка реагує на страх, в чоловіків і жінок, незалежно від вживання КОК. Це підкреслює вплив природних статевих гормонів на структуру мозку.

Важливо відзначити, що цей ефект здавалося зникає після припинення прийому КОК. Однак потрібні додаткові дослідження для розуміння його впливу. Слід пам'ятати, що зміни в розмірі певних частин мозку не обов'язково вказують на негативні наслідки для емоцій або поведінки людини, і більше досліджень є необхідними для отримання більш повного розуміння цього питання.

Значна нерівність у представленості жінок у дослідженнях на тваринах та людях спричиняє дефіцит знань у розумінні причин тривожних та стресових розладів, які впливають на жінок набагато частіше, ніж чоловіків. Така нерівність виникає внаслідок уявлення про те, що зміни в рівнях статевих гормонів зроблять результати досліджень більш змінними. Таке упереджене ставлення спричинило серйозні негативні наслідки.

"Коли жінкам призначають КОК, їм розповідають про різні фізичні побічні ефекти, такі як припинення менструального циклу і пригнічення овуляції. Мета нашої роботи полягає не в тому, щоб протидіяти використанню КОК, а в тому, щоб наголосити на тому, що ці препарати можуть впливати на мозок", – пояснює Олександра Бруйяр.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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