Ученые объяснили, почему коты мурлыкают

Тайна мурлыкания котов может быть раскрыта: новое исследование указывает на уникальную структуру голосовой коробки кошек.

Как сообщает Live Science, ученые раскрыли возможную тайну того, как коты производят свое характерное мурлыканье. Вместо предыдущей теории о сокращении и расслаблении мышц голосовых складок новое исследование указывает на то, что у кошек есть специальные "подушечки", которые помогают им генерировать эти низкочастотные звуки.

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Некоторые ученые долгое время считали, что мурлыкание кошек возникает из-за активного сокращения и расслабления мышц голосовых складок в их гортани. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что это может оказаться не совсем правильной теорией.

Ученые исследовали голосовую коробочку кошек, проталкивая воздух через гортани поднятых эвтаназией животных. Они обнаружили, что коты могут создавать мурлыканье, просто пропуская воздух через свои голосовые связи, без активных мышечных сокращений или расслабления.

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Это свойство голосовых связок котов позволяет им производить сверхзвуковые звуки низкой частоты, даже с небольшими голосовыми складками. Это новое открытие открывает двери для дальнейших исследований и понимания того, как именно коты мурлыкают, и почему их мурлыканье имеет такое специфическое звуковое выражение.

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