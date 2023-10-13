Учені пояснили, чому коти муркочуть

Таємниця муркотіння котів може бути розкрита: нове дослідження вказує на унікальну структуру голосової коробки котів.

Як повідомляє Live Science, вчені розкрили можливу таємницю того, як коти виробляють своє характерне муркотіння. Замість попередньої теорії про скорочення та розслаблення м'язів голосових складок, нове дослідження вказує на те, що у котів є спеціальні "подушечки", які допомагають їм генерувати ці низькочастотні звуки.

Читайте також: Чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів: пояснення

Деякі вчені довгий час вважали, що муркотіння котів виникає через активне скорочення і розслаблення м'язів голосових складок у їх гортані. Однак нове дослідження, опубліковане у журналі Current Biology, показує, що це може бути не зовсім правильною теорією.

Вчені дослідили голосову коробочку кішок, проштовхуючи повітря через гортані піднятих евтаназією тварин. Вони виявили, що коти можуть створювати муркотіння, просто пропускаючи повітря через свої голосові зв'язки, без активних м'язових скорочень чи розслаблення.

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

Ця властивість голосових зв'язок котів дозволяє їм виробляти надзвукові звуки низької частоти, навіть з такими невеликими голосовими складками. Це нове відкриття відкриває двері для подальших досліджень і розуміння того, як саме коти муркочуть, і чому їх муркотіння має такий специфічний звуковий вираз.

Раніше вчені пояснили дивну поведінку самок жаб, які рятуються від залицянь тим, що прикидаються мертвими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!