Ученые открыли древнюю технику земледелия, которая может улучшить урожай

Общество давно волнуют изменения в климате, которые могут привести к уменьшению урожайности и засухи. Недавно ученый-эколог Морган Руэль из Университета Кларка обнаружил метод, который поможет получать богатый урожай вне зависимости от погодных условий.

Этот способ очень давно известен человечеству и фермеры используют эту технику более 3000 лет по крайней мере в 27 странах. Об этом сообщают в издании Science Alert.

Смысл способа состоит в посадке смешанных культур: риса, ржи, пшиницы, проса и других. Для каждой из них нужны разные условия для созревания. В итоге, какая бы погода ни была – урожай будет.

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Морган Руэль изучал традиции выращивания злаковых на Кавказе, Греции и Африке, что и помогло совершить открытие. После тестирования методики Руэль и его коллеги пришли к выводу, что она обеспечивает большую стабильность урожаев именно в изменяющихся условиях. Если состав смеси варьировать каждый сезон, фермеры могут застраховать себя от засухи.

Ученые также отмечают, что в смеси каждая культура показывает большую урожайность. Кроме того, этот комбинированный материал более устойчив к насекомым и имеет лучшее влияние на экосистему, в которой он растет.

"Фермеры, ведущие натуральное хозяйство во всем мире, тысячи и тысячи лет руководили рисками на своих фермах и смягчали их, и для этого они разработали адаптированные к местным условиям стратегии", – говорит бывший докторант Корнельского университета Алекс МакЭлвей.

Также он добавил, что мы можем многому у них научиться.

В наши дни, такая технология используется лишь небольшим количеством домохозяйств, а в промышленных масштабах ею не пользуется никто.

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