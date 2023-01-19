Науковці відкрили стародавню техніку землеробства, яка може покращити врожай

Суспільство вже давно хвилюють зміни у кліматі, які можуть призвести до зменшення врожайності та посухи. Нещодавно вчений-еколог Морган Руель з Університету Кларка виявив метод, який допоможе отримувати багатий врожай незалежно від погодних умов.

Цей спосіб дуже давно відомий людству і фермери використовують цю техніку понад 3000 років принаймні у 27 країнах. Про це повідомляють у виданні Science Alert.

Сенс способу полягає у посадці змішаних культур: рису, жита, пшиниці, проса та інших. Для кожної з них потрібні різні умови для дозрівання. У підсумку, яка б погода не була – врожай буде.

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Морган Руель вивчав традиції вирощування злакових на Кавказі, Греції та Африці, що й допомогло зробити відкриття. Після тестування методики Руель та його колеги прийшли до висновку, що вона забезпечує більшу стабільність врожаїв саме в умовах, що змінюються. Якщо склад суміші варіювати кожного сезону, то фермери можуть застрахувати себе від посухи.

Науковці також зазаначають, що у суміші кожна культура показує велику врожайність. Окрім, цього комбінованний матеріал, більш стійкий до комах та має кращий вплив на екосистему, в якій він зростає.

"Фермери, які ведуть натуральне господарство в усьому світі тисячі й тисячі років керували ризиками на своїх фермах і пом’якшували їх, і для цього вони розробили адаптовані до місцевих умов стратегії", — каже колишній докторант Корнельського університету Алекс МакЕлвей.

Також він додав, що ми можемо багато чого у них навчитися.

У наші дні, така технологія використовується лише невеликою кількістю домогоспадарств, а у промислових масштабах нею не користується ніхто.

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