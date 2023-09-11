Ученые показали изображение погибшего в огне спутника, войдя в атмосферу Земли на скорости 43 тыс. км\ч

Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало фотографии, на которых виден процесс выхода из строя и повторного вхождения в атмосферу Земли его спутника Aeolus. Этот спутник был выведен на орбиту в 2018 году и был первым в своем роде благодаря мощной лазерной технологии, позволявшей измерять ветер в глобальном масштабе.

В течение пяти лет своего функционирования Aeolus усовершенствовал прогнозы погоды и климатические модели, но в июле спутник вышел из строя и был отключен. После этого он превратился в обычный космический мусор, который обычно возвращается на Землю и сгорает в атмосфере. Об этом пишет Sciense Alert.

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Процесс повторного вхождения спутника Aeolus был контролируемым и тщательно изученным. ESA использовало метод "вспомогательного возвращения", включавший последовательный ряд маневров, во время которых спутник приближался к Земле, но оставался на орбите. Это позволило ESA точно определить место, где спутник упадет в атмосферу Земли, уменьшая риск возможного образования мусора, не полностью сгоревшего во время взлета через населенные районы.

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По данным ESA, более 80% спутника Aeolus сгорело, а 20% осталось в сохранности после повторного вхождения в атмосферу. Этот способ позволил уменьшить время, в течение которого спутник находился на орбите без контроля, что ограничило риск столкновения с другими спутниками.

Сейчас на орбите Земли находится более 6000 активных спутников, по сравнению с менее чем 1000 в 2010 году, что увеличивает риск столкновений и важнейшую проблему космического мусора. ESA планирует прилагать больше усилий по безопасному и ответственному управлению космическим мусором, что является важной миссией для агентства.

"Из Aeolus, являющегося примером устойчивого космического полета и ответственных операций, мы оставались в миссии столько, сколько могли, руководя его возвращением настолько, насколько это было возможно",.– заявил руководитель миссии Aeolus, Томмазо Парринелло.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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