Вчені показали зображення супутника, що загинув у вогні, увійшовши в атмосферу Землі на швидкості 43 тис. км\год

Європейське космічне агентство (ESA) оприлюднило фотографії, на яких видно процес виходу з ладу й повторного входження в атмосферу Землі його супутника Aeolus. Цей супутник був виведений на орбіту в 2018 році та був першим в своєму роді завдяки потужній лазерній технології, що дозволяла вимірювати вітер у глобальному масштабі.

Протягом п'яти років свого функціонування, Aeolus вдосконалив прогнози погоди та кліматичні моделі, але в липні супутник вийшов з ладу та був відключений. Після цього він перетворився на звичайне космічне сміття, яке зазвичай повертається на Землю та згорає в атмосфері. Про це пише Sciense Alert.

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Процес повторного входження супутника Aeolus був контрольованим і досконало вивченим. ESA використовувало метод "допоміжного повернення", що включав у себе послідовний ряд маневрів, під час яких супутник наближався до Землі, але залишався на орбіті. Це дозволило ESA точно визначити місце, де супутник впаде в атмосферу Землі, зменшуючи ризик можливого утворення сміття, яке не повністю згоріло б під час зльоту через населені райони.

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За даними ESA, більше 80% супутника Aeolus згоріло, а 20% залишилося в цілості після повторного входження в атмосферу. Цей метод дозволив скоротити час, протягом якого супутник перебував на орбіті без контролю, що обмежило ризик зіткнення з іншими супутниками.

Зараз на орбіті Землі перебуває понад 6000 активних супутників, у порівнянні з менш ніж 1000 у 2010 році, що збільшує ризик зіткнень та надзвичайно важливій проблемі космічного сміття. ESA планує докладати більше зусиль для безпечного та відповідального управління космічним сміттям, що є важливою місією для агентства.

"З Aeolus, який є прикладом сталого космічного польоту та відповідальних операцій, ми залишалися в місії стільки, скільки могли, керуючи його поверненням настільки, наскільки це було можливо", – заявив керівник місії Aeolus, Томмазо Паррінелло.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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