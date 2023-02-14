Ученые создали полутораметровую робозмию для подводных исследований (фото)

Команда исследователей из Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Китая и Греции создала масштабную подводную работу по отдельным гибким модулям, приводящим в движение сервоприводы, изгибающие конструкцию в сторону. Это позволяет робо-змеи преодолевать сопротивление воды и развивать скорость в 0,1 м/с в бассейне.

Исследование опубликовано в журнале Soft Robotics. Подводные работы должны испытывать высокое давление, влияние волн и течений, а также разрушение материала через влагу. Пока инженеры все чаще смотрят в сторону гибких и податливых материалов вместо жестких конструкций. Подводная среда является одним из перспективных применений этого направления робототехники.

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А то, что роботов для подводных исследований собирают с отдельных модулей – позволит масштабировать конструкции без значительных затрат.

Тело робо-змея напечатали на 3D-принтере – всего 20 модулей, объединяющих гибкие и жесткие элементы. Такое сочетание перераспределяет нагрузку на всю конструкцию и обеспечивает ей подвижность. Силы сервоприводов 3 в 125 ньютонов достаточно, чтобы возвращать змею и разворачиваться на 180 градусов.

Робот развил скорость до 0,1 метра в секунду благодаря периодическим телодвижениям робота, подобно движению угревидных рыб.

Ранее китайские ученые придумали способ поставить любого четвероногого робота на две ноги.

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