Ученые выяснили, какая аминокислота может продлить жизнь людей на 10%

Ученые считают, что почти нашли "эликсир жизни". Они исследовали влияние аминокислоты таурина и заявили, что он способен увеличить продолжительность жизни до 10 процентов.

Эта аминокислота обычно содержится в мясе и рыбе, и с возрастом ее количество в организме человека уменьшается. Если соблюдать диету и употреблять блюда богатые таурином, можно улучшить и увеличить продолжительность жизни.

Предыдущие исследования показывают, что дефицит таурина способствует старению, а у животных, производящих очень мало таурина естественным путем, его недостаток способствует проблемам со здоровьем.

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В исследовании, опубликованном в журнале Science, отмечается, что когда людям давали добавки таурина в незначительных дозах, он помогал при метаболических и воспалительных заболеваниях.

Сначала исследование было проведено на мышах. Им давали дозу таурина каждый день, а затем сравнили продолжительность их жизни с контрольной группой мышей. Было подмечено, что "тауриновые мыши" жили дольше на 10-12 процентов. Эти мыши также показали улучшение памяти и здоровья.

Соавтор исследования доктор Виджай Ядав отметил, что мыши, получавшие таурин, были здоровее и выглядели моложе. Также испытуемые были более энергичными и обладали улучшенной иммунной системой.

Затем в исследовании приняли участие 12 000 человек. Исследователи говорят, что все употреблявшие таурин, как правило, имели лучшее общее состояние здоровья.

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"Хотя это только наблюдение, и причинно-следственная связь пока не обнаружена", – говорится в результатах эксперимента.

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