Вчені з'ясували, яка амінокислота може подовжити життя людей на 10%

Науковці вважають, що майже знайшли "еліксир життя". Вони дослідили вплив амінокислоти таурину та заявили, що він здатен збільшити тривалість життя до 10 відсотків.

Ця амінокислота, як правило, міститься в м’ясі та рибі, і з віком її кількість в організмі людини зменшується. Якщо дотримуватися дієти та вживати страви багаті на таурин, можна покращити та збільшити тривалість життя.

Попередні дослідження показують, що дефіцит таурину сприяє старінню, а у тварин, які виробляють дуже мало таурину природним шляхом, його недолік сприяє проблемам зі здоров’ям.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Science, зазначається, що коли людям давали добавки таурину в незначних дозах, він допомагав при метаболічних і запальних захворюваннях.

Спочатку дослідження провели на мишах. Їм давали дозу таурину щодня, а потім порівняли тривалість їхнього життя з контрольною групою мишей. Було помічено, що "тауринові миші" жили довше на 10-12 відсотків. Ці миші також продемонстрували покращення пам’яті та здоров’я.

Співавтор дослідження доктор Віджай Ядав зазначив, що миші, які отримували таурин, були здоровішими та виглядали молодшими. Також піддослідні були енергійнішими та мали покращену імунну систему.

Потім у дослідженні взяли участь 12 000 людей. Дослідники кажуть, що всі, хто вживав таурин, як правило, мали кращий загальний стан здоров’я.

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"Хоча це лише спостереження, і причинно-наслідковий зв’язок поки що не виявлено", – йдеться у результатах експерименту.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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