Ученые заглянули под горячие источники Тихого океана и обнаружили там целую новую экосистему (фото, видео)

Недавно акванавты, находившиеся на борту судна Института океана Шмидта, использовали подводную работу для вращения плит вулканического дна в глубоком Индийском океане.

Под морским дном этой хорошо изученной области международная группа исследователей обнаружила токи подповерхностных жидкостей, несущих с собой формы жизни, еще неизвестные ученым. Это совершенно новый мир, о существовании которого мы до сих пор не знали, пишет Science Alert.

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"На суше мы знакомы с животными, обитающими в подземных пещерах, а в океане – с животными, живущими в песке и иле. Однако, ученые впервые исследовали существа под гидротермальными источниками. Это открытие происходит в рамках нашего понимания того, что жизнь может существовать в экстремальных средах", – указывает Джиотик Вирмани, исполнительный директор института.

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Интерес к гидротермальным источникам возник только в 1970-х, когда исследователи обнаружили, что горячие минерально-насыщенные жидкости выливаются в океан. Несмотря на тьму и тысячи метров воды над ними, жизнь цветет вокруг этих источников, как дым, исходящий из труб.

Но за последние 46 лет никто не рисковал исследовать жизнь под этими горячими источниками.

Уничтожение верхнего слоя морского дна раскрыло красочную экосистему червей, улиток и бактерий, живущих благодаря процессам хемосинтеза, не требующим солнечного света, но получающих энергию от минералов.

"Это открытие действительно расширяет наше понимание того, как жизнь приспосабливается к глубоководным гидротермальным источникам. Две разные динамические сферы жизни существуют здесь – одна на поверхности, другая под ней, в зависимости от жидкости снизу и доступа к кислороду сверху", – отмечает Моника Брайт, эколог из Венского университета.

В частности, ученые отметили особую роль трубчатых червей. Кажется, что эти существа путешествуют по дну океана, используя жидкости из гидротермальных источников для заселения новых мест.

Это может объяснить, почему мало детей этих существ встречаются вокруг глубоких горячих трещин. Большинство из них, вероятно, созревают под землей.

Для проверки этой гипотезы исследователи использовали дистанционно управляемое оборудование SuBastian, чтобы очистить участок океанского дна на Восточно-Тихоокеанском подъеме у Центральной Америки на глубине около 2500 метров. Затем они установили специальную сетчатую коробку над этим местом.

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После нескольких дней они обнаружили, что на месте появились новые животные. По всей вероятности, они переместились туда из многочисленных трещин и глубоких трещин в морском дне.

Результаты этого исследования будут обнародованы в ближайшее время. Однако если данные соответствуют заявленным выводам, дальнейшие исследования глубоководных регионов могут значительно изменить эту новейшую открытую экосистему.

"Каждая новая экспедиция Института океана Шмидта раскрывает потребность в подробном изучении нашего океана, чтобы мы могли понимать, что там скрыто. Открытие новых существ, ландшафтов и даже совершенно новых экосистем подчеркивает, как важно исследовать наш океан и обеспечивать защиту неизвестного или непонятного", – говорит Венди Шмидт, президент и соучредитель института.

Напомним, в Германии найден вход в пещеру, в которую никто не заходил в течение 16 тысяч лет.

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