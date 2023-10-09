Ученые заявили, что человечество может исчезнуть в этом столетии с шансом 1 к 6

В 2020 году философ из Оксфорда, Тоби Орд, выпустил книгу под названием The Precipice, в которой рассматривается риск вымирания человечества. Орд дал конкретные оценки вероятности "экзистенциальной катастрофы" для человечества в течение следующего столетия, и они равны одному из шести.

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Эта цифра вызвала значительный интерес у общественности и стала темой обсуждения, в частности, после речи австралийского политика Эндрю Ли в Мельбурне. Интерес к этой теме растет, поскольку в ближайшие десятилетия угрозы, такие как изменение климата, ядерное оружие, биоинженерные патогены, искусственный интеллект и способные столкнуться с Землей астероиды становятся все более актуальными и серьезными. Об этом пишет Sciense Alert.

Вид на вероятность

Для понимания этих вопросов попробуем сначала понять, что такое вероятность. Существует разные подходы к определению вероятности, одним из наиболее традиционных является подход, называемый частотностью.

По этому подходу вероятность основывается на частоте событий в результате многих наблюдений. К примеру, если мы знаем, что честный кубик выпадает тройкой один раз из шести, это означает, что тройка выпадает примерно один раз из шести бросков.

Также этот подход можно применять к прогнозу погоды, где синоптик может сказать, что вероятность дождя завтра составляет один из шести, что означает, что примерно один из шести дней сходит дождь.

Однако этот подход требует многих наблюдений для точных оценок, что затрудняет понимание вероятностей произошедших лишь раз.

Вероятность вымирания и вероятность событий

Если речь идет о вероятности вымирания человечества, то это одноразовое событие, не имеющее аналогов или повторений. Однако можно пытаться найти аналогичные события, которым можно было бы научиться.

Например, для оценки вероятности столкновения Земли с астероидом такого же размера, как астероид, вызвавший вымирание динозавров, можно анализировать количество таких астероидов, ударивших в Луну на протяжении его истории. Такой анализ указывает на одну из 300 миллионов вероятностей вымирания следующего столетия из-за столкновения с астероидом.

Но следует помнить, что это лишь приближенные оценки и сопровождаются большой степенью неопределенности. К примеру, Тоби Орд оценивает вероятность такого события в один на миллион, оставляя значительную часть неопределенности.

Байесовский подход к вероятности

Существует еще один подход к пониманию вероятностей, известный как байесовский подход, который больше акцентирует внимание на том, что мы знаем, ожидаем и верим о событиях.

В этом подходе вероятность рассматривается как система ранжирования, где мы сравниваем вероятность событий, чтобы понять, какие результаты более или менее вероятны.

Тебе Орд использует этот подход в своей книге, где он рассматривает различные события вымирания и дает оценку их вероятности. Эти оценки можно рассматривать как относительные рейтинги событий.

С этой точки зрения, он считает, что вымирание вследствие астероидного удара (один из миллиона) менее вероятно, чем вымирание от изменения климата (один из тысячи), и оба эти события менее вероятны, чем вымирание из-за "неприсоединенного искусственного интеллекта" (один из десяти).

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Субъективность оценок

Однако важно заметить, что начальные оценки вероятностей в байесовском подходе (называются "предыдущими") могут быть достаточно субъективными. Это могут быть личные оценки, которые могут отличаться от личности к личности.

Таким образом, этот подход также сопровождается степенью неопределенности и результаты, связанные с вероятностью вымирания человечества, могут быть очень субъективными.

Заключительные мнения

Итак, оценка вероятности вымирания человечества – это сложный процесс, сопровождающийся большой неопределенностью и субъективностью. Тебе Орд пытается использовать эти оценки для создания своего рейтинга событий вымирания, но важно понимать, что эти оценки могут быть только приближенными.

Необходимо соблюдать осторожность при использовании таких оценок в общественных обсуждениях, и важно понимать, что это субъективные оценки, которые могут использоваться для психологического воздействия, а не точных прогнозов будущего.

Напомним, ученые все чаще обращают внимание на то, что ждет нашу планету в будущем. Ученые Университета Виргинии утверждают, что планета находится на грани нескольких переломных моментов, которые рано или поздно повлекут за собой кардинальные изменения климата.

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