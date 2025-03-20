Украина получила очередную партию истребителей F-16 - Зеленский

Воздушные силы Украины получили очередную партию истребителей F-16. "Дополнительные F-16 уже в Украине. Россияне распространяют неправдивую информацию, что якобы сбили один из них. На самом деле это ложь. Хорошая новость в том, что несколько самолетов F-16 успешно прибыли в Украину."

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга. Точное количество истребителей президент не уточнил.

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Ранее Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о якобы сбитом F-16 над Сумской областью. Такую ложную информацию распространяли российские Telegram-каналы.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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