Украине прекратит транзит российского газа с 2025 года - Шмигаль

С 7:00 1 января 2025 года украинская газотранспортная система будет способна транспортировать только газ, не имеющий российского происхождения. В то же время, премьер уточнил, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и Договором к Энергетической хартии, Украина обязана осуществлять транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.

"Соглашение по транзиту газа завершается 1 января 2025 года, и в 7:00 утра физический транзит будет прекращен. Возобновление транспортировки возможно только при условии запроса Европейской комиссии на транспортировку газа, не происходящего из России", — заявил он. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина"

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"Технически транзит по запросу европейской стороны продолжается. Однако мы работаем над тем, чтобы полностью заблокировать транспортировку российских энергоресурсов", - добавил он.

Напомним, Шмигаль сообщил о получении Украиной первых $2 млрд за счет замороженных российских активов от Всемирного банка.

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