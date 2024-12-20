Україна припинить транзит російського газу з 2025 року - Шмигаль

З 7:00 1 січня 2025 року українська газотранспортна система буде здатна транспортувати лише газ, що не має російського походження. Водночас прем'єр уточнив, що відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та Договору до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана здійснювати транзит російської нафти до Європи за запитом Єврокомісії.

"Угода щодо транзиту газу завершується 1 січня 2025 року, і о 7:00 ранку фізичний транзит буде припинено. Відновлення транспортування можливе лише за умови запиту Європейської комісії на транспортування газу, що не походить з Росії", — заявив він. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна"

Читайте також: Ключовий в Україні продукт знову здорожчав: які причини

"Технічно транзит за запитом європейської сторони триває. Однак ми працюємо над тим, щоб повністю заблокувати транспортування російських енергоресурсів", — додав він.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив про отримання Україною перших$2 млрд за рахунок заморожених російських активів від Світового банку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!