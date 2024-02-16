Украинские штурмовики в одном бою взяли в плен 11 россиян

Славная 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада продолжает эффективно бить врага на Запорожском направлении.

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На днях "эдельвейсы" умело отбили мощную атаку окупантов и взяли в плен, как шутят в соцсетях, целую "футбольную команду" – сразу 11 россиян.

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"Штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям, – рассказывает подробности боя пресс-служба 128 ОГШБр. – Бронетехнику мы накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы спрятались в укрытия. Тогда на зачистку серой зоны выдвинулась наша штурмовая группа. После нескольких точных пулеметных очередей уцелевшие враги приняли единственное правильное решение – сдаться в плен"

Закарпатцы сняли процесс сдачи оккупантов в плен и сделали показательный видеоролик.

Интересно, что эта "футбольная команда" пленных имела традиционный для современной оккупационной армии состав "игроков" – бывшие зеки, дагестанцы и... один случайный горожанин из Санкт-Петербурга.

Эта братва служила в 71-м мотострелковом полку росокупантов, но теперь должна радоваться, что осталась жива и в плену, а не размазана по украинской земле.

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