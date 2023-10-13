Украинские военные эффектно ликвидировали российский танк Т-80 на Авдеевском направлении (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Авдеевском направлении.

Бойцы 59-й ОМПБр FPV-дроном уничтожили российский танк Т-80. Видео обнародовали на канале "Бутусов плюс" в Telegram.

"На Авдеевском направлении FPV-дроны 59-й отдельной мотопехотной бригады поразили российский танк Т-80", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после атаки дроном, танк оккупантов съехал с дороги. Там бронемашина взорвалась на противотанковой мини.

Количество ликвидированной живой силы оккупантов не указано. Точное время и место уничтожения танка Т-80 не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 оккупантов, ранения получили до 20 российских боевиков.

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