Українські військові ефектно ліквідували російський танк Т-80 на Авдіївському напрямку (відео)

Українські військові продовжують знищувати російську техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Авдіївському напрямку.

Бійці 59-ї ОМПБр FPV-дроном знищили російський танк Т-80. Відео оприлюднили на каналі "Бутусов плюс" у Telegram.

"На Авдіївському напрямку FPV-дрони 59-ї окремої мотопіхотної бригади уразили російський танк Т-80", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після атаки дроном, танк окупантів з'їхав з дороги. Там бронемашина підірвалася на протитанковій міні.

Кількість ліквідованої живої сили окупантів не вказана. Точний час та місце знищення танка Т-80 не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

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