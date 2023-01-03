Украинские военные показали фрагмент боя с оккупантами на Донбассе (видео)
Украинские защитники показали фрагмент сражения в Донецкой области. Воины устали, но мотивированы.
Они дают достойный отпор русским оккупантам. На Facebook-странице 107 отдельной бригады Сил территориальной обороны Буковины.
"Военнослужащие 107 отдельной бригады сил ТрО уставшие, но мотивированные, дают отпор врагу в Донецкой области! Фрагмент боя", – говорится в сообщении.
Один военный правдиво ответил, что больше всего на этой войне устало копать. Но защитники улыбаются и удерживают позиции.
В сети обратили внимание, что это видео для тех, кто говорит, что Тероборона "болтики перебирает". Там также искренне поблагодарили ребят за отвагу и их работу.
- Очень обидно, что их труд, риск, вклад в победу так недооценивают…
- Господи защити и сохрани наших воинов! Молимся. Верим. Берегите себя, родные наши!
Какие потери понес враг с начала полномасштабной войны
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об общих боевых потерях противника с 24 февраля 2022 года по 03 января 2023 года:
- личного состава – около 108190 (+750) человек ликвидировано,
- танков – 3036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 6100 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2033 (+6) ед,
- РСЗО – 424 (+1) ед,
- средства ПВО – 214 (+1) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 270 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),
- крылатые ракеты – 723 (+0),
- корабли/катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,
- специальная техника – 181(+0).
Напомним, что военные показали, как используют винтовку "Аллигатор". Это оружие украинского производства предназначено для работы по бронетранспорту врага.
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