Украинские военные показали фрагмент боя с оккупантами на Донбассе (видео)

Украинские защитники показали фрагмент сражения в Донецкой области. Воины устали, но мотивированы.

Они дают достойный отпор русским оккупантам. На Facebook-странице 107 отдельной бригады Сил территориальной обороны Буковины.

"Военнослужащие 107 отдельной бригады сил ТрО уставшие, но мотивированные, дают отпор врагу в Донецкой области! Фрагмент боя", – говорится в сообщении.

Видео дня

Один военный правдиво ответил, что больше всего на этой войне устало копать. Но защитники улыбаются и удерживают позиции.

В сети обратили внимание, что это видео для тех, кто говорит, что Тероборона "болтики перебирает". Там также искренне поблагодарили ребят за отвагу и их работу.

Очень обидно, что их труд, риск, вклад в победу так недооценивают…

Господи защити и сохрани наших воинов! Молимся. Верим. Берегите себя, родные наши!

Какие потери понес враг с начала полномасштабной войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об общих боевых потерях противника с 24 февраля 2022 года по 03 января 2023 года:

личного состава – около 108190 (+750) человек ликвидировано,

танков – 3036 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 6100 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2033 (+6) ед,

РСЗО – 424 (+1) ед,

средства ПВО – 214 (+1) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 270 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли/катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,

специальная техника – 181(+0).

Напомним, что военные показали, как используют винтовку "Аллигатор". Это оружие украинского производства предназначено для работы по бронетранспорту врага.

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