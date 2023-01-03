Українські військові показали фрагмент бою з окупантами на Донбасі (відео)
Українські захисники показали фрагмент бою у Донецькій області. Воїни втомлені, але вмотивовані.
Вони дають гідну відсіч російським окупантам. На Facebook-сторінці 107 окремій бригаді Сил територіальної оборони Буковини.
"Військовослужбовці 107 окремої бригади сил ТрО втомлені, але вмотивовані, дають відсіч ворогу на Донеччині! Фрагмент бою", – йдеться у повідомленні.
Один військовий правдиво відповів, що найбільше на цій війні втомило копати. Але захисники усміхнені та тримають позиції.
У мережі зауважили, що це відео для тих, хто каже, що Тероборона "болтики перебирає". Там також щиро подякували хлопцям за відвагу та їхню роботу.
- Дуже образливо, що їх працю, ризик, вклад в перемогу так недооцінюють…
- Господи захисти та збережи наших воїнів! Молимось. Віримо. Бережіть себе, рідні наші!
Яких втрат зазнав ворог від початку повномасштабної війни
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 03 січня 2023 року:
- особового складу – близько 108190 (+750) осіб ліквідовано,
- танків – 3036 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 6100 (+7) од,
- артилерійських систем – 2033 (+6) од,
- РСЗВ – 424 (+1) од,
- засоби ППО – 214 (+1) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 270 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1839 (+3),
- крилаті ракети – 723 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4735 (+10) од,
- спеціальна техніка – 181 (+0).
Нагадаємо, що військові показали, як використовують гвинтівку "Алігатор". Ця зброя українського виробництва, призначена для роботи по бронетранспорті ворога.
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