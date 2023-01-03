Українські військові показали фрагмент бою з окупантами на Донбасі (відео)

Українські захисники показали фрагмент бою у Донецькій області. Воїни втомлені, але вмотивовані.

Вони дають гідну відсіч російським окупантам. На Facebook-сторінці 107 окремій бригаді Сил територіальної оборони Буковини.

"Військовослужбовці 107 окремої бригади сил ТрО втомлені, але вмотивовані, дають відсіч ворогу на Донеччині! Фрагмент бою", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Один військовий правдиво відповів, що найбільше на цій війні втомило копати. Але захисники усміхнені та тримають позиції.

У мережі зауважили, що це відео для тих, хто каже, що Тероборона "болтики перебирає". Там також щиро подякували хлопцям за відвагу та їхню роботу.

Дуже образливо, що їх працю, ризик, вклад в перемогу так недооцінюють…

Господи захисти та збережи наших воїнів! Молимось. Віримо. Бережіть себе, рідні наші!

Яких втрат зазнав ворог від початку повномасштабної війни

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 03 січня 2023 року:

особового складу – близько 108190 (+750) осіб ліквідовано,

танків – 3036 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6100 (+7) од,

артилерійських систем – 2033 (+6) од,

РСЗВ – 424 (+1) од,

засоби ППО – 214 (+1) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 270 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1839 (+3),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі/катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4735 (+10) од,

спеціальна техніка – 181 (+0).

Нагадаємо, що військові показали, як використовують гвинтівку "Алігатор". Ця зброя українського виробництва, призначена для роботи по бронетранспорті ворога.

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