Украинские военные показали, как из танка уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами и заграждения (видео)

Украинские военнослужащие на юге уничтожили российский блиндаж с оккупантами внутри. Для ликвидации противника наши защитники использовали танк Т-72.

Кроме этого, украинские военные уничтожили инженерные заграждения россиян. Об этом сообщили на Telegram-канале Министерства обороны.

"Ежедневно уничтожая российских оккупантов, наши воины продолжают оптимистическое настроение зимних праздников. На видео зафиксировано, как на юге раздает врагам адские "подарки" экипаж танка с позывным "Клаус" батальона комбата "Арнаут", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные меткой стрельбой прямой наводкой ликвидировали блиндаж оккупантов. На кадрах зафиксирован результат работы 3-й отдельной танковой железной бригады и бригады территориальной обороны "Днепр".

Видео дня

На видео можно увидеть, как "Клаус" отправляется на боевое задание, отрабатывает по нескольким целям и возвращается на место дислокации.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее полковник Евгений Ерин сообщил, что оккупанты готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении.

Впоследствии стало известно, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2. Это будет частью крупнейшего пакета военной помощи.

Добавим, по словам министра обороны Алексея Резникова, россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!