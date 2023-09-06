Украинские военные уничтожили БМП оккупантов дроном: техника выгорела дотла (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали боевую машину пехоты оккупантов.

Для этого защитники Украины использовали дрон. Видео уничтожения российской БМП опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Со смертельной для врага скоростью и ювелирной точностью, Сечеславцы уничтожают технику оккупантов! Вражеская БМП выгорела дотла! И так будет с каждым, кто попытается воспрепятствовать десантникам!" – говорится в сообщении.

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Видео дня

Десантники отмечают, что должны выполнять задачи мгновенно, чтобы враг не успел среагировать.

На видео можно увидеть, как операторы обнаружили и сбросили гранату в военную технику оккупантов. На следующих кадрах видно, что БМП загорелась.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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