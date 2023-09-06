Українські військові знищили БМП окупантів дроном: техніка вигоріла вщент (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідували бойову машину піхоти окупантів.

Для цього захисники України використали дрон. Відео знищення російської БМП опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"Зі смертельною для ворога швидкістю та ювелірною точністю, Січеславці нищать техніку окупантів! Ворожа БМП вигоріла вщент! І так буде з кожним, хто спробує стати на заваді десантникам!" – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Десантники зазначають, що мають виконувати завдання миттєво, аби ворог не встиг зреагувати.

На відео можна побачити, як оператори виявили та скинули гранату у військову техніку окупантів. На наступних кадрах видно, що БМП загорілася.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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