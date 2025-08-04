Украинские военные уничтожили ЗРК С-300 россиян на оккупированной части Запорожской области – Генштаб

В субботу, 2 августа, в Запорожской области украинские военные успешно ликвидировали российский зенитный ракетный комплекс С-300.

О результативной операции сообщил Генеральный штаб ВСУ. Там подчеркнули очередной высокоточный удар по вражеским силам на временно оккупированной территории Запорожской области.

По словам Генштаба, уничтожение этого комплекса существенно ограничивает возможности врага вести огонь на дальние дистанции, а также снижает его способность атаковать оборонительные позиции и объекты гражданской инфраструктуры в регионе.

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С-300 – это группа советских зенитно-ракетных систем средней дальности, разработанных для противовоздушной обороны. Первую серийную модификацию, известную как С-300ПТ, начали производить в 1975 году. Испытания завершились в 1978 году, а уже в следующем году первый полк С-300 встал на боевое дежурство.

В зависимости от конфигурации пусковых установок и типа ракет, максимальная дальность поражения целей может составлять 150, 200 или даже 300 км. На сегодняшний день российские войска применяют эти комплексы не только для защиты своего воздушного пространства, но и для ракетных атак по украинским городам.

Напомним, ранее украинские воины уничтожили состав противотанковых мин в российской Курской области.

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