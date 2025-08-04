Українські військові знищили ЗРК С-300 росіян на окупованій частині Запорізької області – Генштаб

У суботу, 2 серпня, у Запорізькій області українські військові успішно ліквідували російський зенітний ракетний комплекс С-300.

Про результативну операцію повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Там наголосивши на черговому високоточному ударі по ворожих силах на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За словами Генштабу, знищення цього комплексу істотно обмежує можливості ворога вести вогонь на далекі дистанції, а також знижує його здатність атакувати оборонні позиції та об’єкти цивільної інфраструктури в регіоні.

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С-300 – це група радянських зенітно-ракетних систем середньої дальності, розроблених для протиповітряної оборони. Першу серійну модифікацію, відому як С-300ПТ, почали виготовляти у 1975 році. Випробування завершилися у 1978-му, а вже наступного року перший полк С-300 став на бойове чергування.

Залежно від конфігурації пускових установок і типу ракет, максимальна дальність ураження цілей може становити 150, 200 або навіть 300 км. На сьогодні російські війська застосовують ці комплекси не лише для захисту свого повітряного простору, а й для ракетних атак по українських містах.

Нагадаємо, раніше українські воїни знищили склад протитанкових мін у російській Курській області.

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