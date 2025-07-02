Украинцам должны проиндексировать зарплаты в июле: на сколько вырастет оплата труда

В июле украинские работники получают право на перерасчет заработной платы. Согласно объяснению Министерства социальной политики, в этом году заработную плату необходимо индексировать впервые по коэффициенту 4,4%.

Эта информация приведена в публикации на сайте "Дебет-Кредит". Нормы Госбюджета-2025, отменившие индексацию за предыдущие годы, сформулированы таким образом, что не понятно, какой месяц следует считать базовым – декабрь 2024 года или январь 2025 года.

Министерство социальной политики в письме от 10.12.2024 №105/0/214-24 указало, что для исчисления индексации в 2025 году базовым месяцем является январь 2025 года.

Для тех, чья заработная плата в 2025 году не была повышена, независимо от того, считать базовым декабрь, или январь, индексация еще не была проведена в апреле. Ведь для начисления индексации необходимо, чтобы индекс потребительских цен (инфляция) превысил 103%.

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Пояснение Минсоцполитики не является нормативно-правовым актом, поэтому позиция государственных экспертов может измениться. В результате работодателям придется отстаивать свою правоту во время проверок.

За излишне начисленную индексацию штрафы налагаются. Поэтому некоторые осторожные работодатели могли решить, что базовым месяцем безопаснее считать декабрь 2024 года. Они также могут начислять индексацию в мае и июне 2025 года на уровне 3,5% в пределах прожиточного минимума.

В общем, в июле 2025 года индексацию заработной платы придется начислить всем работникам, которым не повышали оклады. Однако процент индексации для разных категорий работодателей будет отличаться – 3,5% или 4,4% соответственно.

"По нарастающему итогу февраля, марта, апреля и мая, в июне упомянутый индекс составляет 104,4 %, то есть порог индексации уже превышен. Поэтому с июля 2025 года возвращается право на индексацию заработной платы работников", – говорится в сообщении Гоструда.

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