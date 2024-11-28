Украинцам следует внимательнее проверять счета за коммуналку: о чем идет речь

Госпродслужба провела 203 внеплановые проверки коммунальных предприятий, в ходе которых зафиксировала многочисленные нарушения. По результатам проверок были наложены штрафы, выданы предписания, а потребителям возвращено более 1,6 млн грн за необоснованные начисления.

Результаты проверок:

Наложены административно-хозяйственные санкции на 3,18 млн. грн.

Выявлено завышение сумм в платежках более чем на 1,3 млн грн, которых удалось избежать.

К ответственности привлечены 124 чиновника, с которых взыскано штрафов более чем на 236 тыс. грн.

Составлено 94 предписания для устранения нарушений, что позволило скорректировать тарифы в соответствии с законодательством.

В целом в государственный бюджет перечислено 3,4 млн грн, а потребителям возмещено более 1,6 млн грн. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Как поступать при обнаружении ошибок в платежках?

В случае сомнений в правильности начислений или тарифов, потребители могут обращаться в Госпродпотребслужбу через:

Онлайн: Заполнение формы на официальном сайте.

Заполнение формы на официальном сайте. Электронная почта: [email protected].

[email protected]. Почтовый адрес: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

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"Мы работаем над предотвращением завышенных тарифов и стремимся обеспечить прозрачность в расчетах. Это не только финансовая безопасность потребителей, но и стабильность рынка жилищно-коммунальных услуг", – заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Госпродслужба призывает украинцев внимательно проверять свои платежки за коммунальные услуги и при необходимости обращаться за защитой своих прав.

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