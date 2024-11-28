Українцям слід уважніше перевіряти рахунки за комуналку: про що йдеться

Держпродспоживслужба провела 203 позапланові перевірки комунальних підприємств, під час яких зафіксувала численні порушення. За результатами перевірок було накладено штрафи, видано приписи, а споживачам повернуто понад 1,6 млн грн за необґрунтовані нарахування.

Результати перевірок:

Накладено адміністративно-господарські санкції на 3,18 млн грн.

Виявлено завищення сум у платіжках на понад 1,3 млн грн, яких вдалося уникнути.

До відповідальності притягнуто 124 посадовців, з яких стягнуто штрафів на понад 236 тис. грн.

Складено 94 приписи для усунення порушень, що дозволило скоригувати тарифи відповідно до законодавства.

Загалом, до державного бюджету перераховано 3,4 млн грн, а споживачам відшкодовано понад 1,6 млн грн. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Як діяти при виявленні помилок у платіжках?

У разі сумнівів щодо правильності нарахувань або тарифів, споживачі можуть звертатися до Держпродспоживслужби через:

Онлайн: Заповнення форми на офіційному сайті.

Заповнення форми на офіційному сайті. Електронну пошту: [email protected].

[email protected]. Поштову адресу: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

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"Ми працюємо над запобіганням завищеним тарифам і прагнемо забезпечити прозорість у розрахунках. Це не лише фінансова безпека споживачів, а й стабільність ринку житлово-комунальних послуг", – заявив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Держпродспоживслужба закликає українців уважно перевіряти свої платіжки за комунальні послуги та за необхідності звертатися за захистом своїх прав.

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