Украинцы могут находиться в плену боевиков ХАМАС

По неподтвержденной окончательно информации, украинцы могут находиться в плену террористов ХАМАС. Эти данные предоставила израильская сторона, но их еще предстоит проверить.

Об этом " Общественному " заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Сколько украинцев может находиться в плену, он не уточнил.

"Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация", - заявил Корнийчук, отметив, что по его мнению , это, "скорее всего, соответствует действительности".

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Также он подчеркнул, что украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией, чтобы разыскать наших граждан. Для этого используют отпечатки пальцев и ДНК.

Как сообщил Корнийчук, из семи погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.

"Это означает, что остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешествующая, к сожалению, погибла. Остальные – это местные жители" , – сказал посол.

Напомним, возросло количество украинцев, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль.

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