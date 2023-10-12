Выросло количество украинцев, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль – МИД

Число погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, еще девять украинцев получили ранения разной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести.

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"Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших. Более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию", – добавил Николенко.

По его словам, дипломаты работают над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут отправлены гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.

Николенко добавил, что до 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

"МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины, прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее извлечь наших людей", — сказал он.

Напомним, палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября выпустили по территории Израиля до 3 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убивали мирных жителей и пленили гражданских.

Власти Израиля объявили о проведении специальной контртеррористической операции вблизи Сектора Газы и пообещали атаковать объекты ХАМАС в ответ на обстрелы по территории Израиля.

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