Тела пытаются вернуть на Родину: В Израиле во время атаки ХАМАС погибли двое украинцев

Во время масштабной атаки ХАМАС на Израиль произошла трагедия, в результате которой погибли два гражданина Украины. Сейчас активно ведется работа по репатриации их тел на родину.

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Об этом информирует посольство Украины в Израиле, отмечая, что на данный момент в посольстве нет информации об украинцах, получивших ранения или пропавших без вести.

"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля о гибели двух граждан Украины. Сейчас принимаются все необходимые меры по организации репатриации тел погибших. Что касается других граждан Украины, в том числе тех, кто может быть ранен или пропасть без вести, информация пока отсутствует", – отметили в дипломатическом представительстве.

Ситуация остается напряженной, и власти Украины продолжают сотрудничать с израильскими коллегами для оказания всей необходимой поддержки украинцам, оказавшимся в зоне конфликта.

Позже представитель МИД Олег Николенко подтвердил, что в Израиле из-за боев и ударов ХАМАСа погибли две украинки. Обе гражданки долгое время проживали в стране.

Напомним, палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября выпустили по территории Израиля до 3 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убивали мирных жителей и пленили гражданских.

Власти Израиля объявили о проведении специальной контртеррористической операции вблизи Сектора Газы и пообещали атаковать объекты ХАМАС в ответ на обстрелы по территории Израиля.

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