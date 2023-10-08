Тіла намагаються повернути на Батьківщину: В Ізраїлі під час атаки ХАМАС загинуло двоє українців

Під час масштабної атаки ХАМАС на Ізраїль сталася трагедія, у результаті якої загинули двоє громадян України. Зараз активно ведеться робота з репатріації їхніх тіл на батьківщину.

Читайте також: Ізраїль офіційно оголосив про стан війни

Про це інформує посольство України в Ізраїлі, зазначаючи, що на даний момент у посольстві немає інформації про українців, які отримали поранення або зникли безвісти.

"Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю про загибель двох громадян України. Зараз вживаються всі необхідні заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Щодо інших громадян України, зокрема тих, хто може бути поранений або зникнути безвісти, інформація наразі відсутня", – зазначили в дипломатичному представництві.

Ситуація залишається напруженою, і влада України продовжує вести співпрацю з ізраїльськими колегами для надання всієї необхідної підтримки українцям, які опинилися в зоні конфлікту.

Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив, що в Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні.

Нагадаємо, палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 3 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Бойовики ХАМАС увірвалися до Ізраїлю, вбивали мирних мешканців та брали у полон цивільних.

Влада Ізраїлю оголосила про проведення спеціальної контртерористичної операції поблизу Сектора Гази та пообіцяла атакувати об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріли по території Ізраїлю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!