Зросла кількість українців, які загинули унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль – МЗС

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Про це повідомив речник МЗС Україні Олег Ніколенко. За його словами, ще дев’ятеро українців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти.

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"Українське посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих. Понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії", – додав Ніколенко.

За його словами, дипломати працюють над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

Ніколенко додав, що до 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Однак через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

"МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей, – сказав він.

Нагадаємо, палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 3 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Бойовики ХАМАС увірвалися до Ізраїлю, вбивали мирних мешканців та брали у полон цивільних.

Влада Ізраїлю оголосила про проведення спеціальної контртерористичної операції поблизу Сектора Гази та пообіцяла атакувати об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріли по території Ізраїлю.

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