Укрзализныця повысит стоимость билетов: когда и на сколько

Национальный перевозчик "Укрзализныця" анонсировал обновление тарифной политики для пассажирских перевозок. В АО "Укрзализныця" работают над новой моделью ценообразования, которая предусматривает изменение тарифов на билеты в зависимости от популярности маршрутов и времени поездки.

Как рассказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в своем интервью для Forbes, сейчас компания разрабатывает несколько вариантов изменений в тарифах. Один из них предполагает ежегодное постепенное повышение базовых тарифов с учетом инфляции.

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Кроме того, "Укрзализныця" обратилась в Правительство с предложением отменить государственное регулирование цен на билеты класса "СВ", поскольку, по словам Перцовского, они пользуются спросом, несмотря на значительную стоимость.

Он также отметил, что для всех классов поездов "Интерсити+" компания предлагает ввести гибкое ценообразование. При этом могут быть установлены определенные максимальные цены для защиты пассажиров от слишком высоких тарифов.

Другой инициативой является внедрение динамической тарифной модели, которая позволит изменять стоимость билетов в зависимости от времени суток, дней недели и других факторов. В то же время "Укрзализныця" планирует сохранить доступные тарифы для тех, для кого цена критически важна.

Перцовский заверил, что у украинцев будет возможность покупать билеты по доступным ценам до конца войны. "Это наша социальная обязанность", — подчеркнул он.

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