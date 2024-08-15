Укрзалізниця підвищить вартість квитків: коли та на скільки

Національний перевізник "Укрзалізниця" анонсував оновлення тарифної політики для пасажирських перевезень. В АТ "Укрзалізниця" працюють над новою моделлю ціноутворення, що передбачає зміну тарифів на квитки залежно від популярності маршрутів та часу подорожі.

Як розповів керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у своєму інтерв’ю для Forbes, наразі компанія розробляє кілька варіантів змін у тарифах. Один із них передбачає щорічне поступове підвищення базових тарифів з урахуванням інфляції.є

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Крім того, "Укрзалізниця" звернулася до Уряду з пропозицією скасувати державне регулювання цін на квитки класу "СВ", оскільки, за словами Перцовського, вони мають попит, попри значну вартість.

Він також зазначив, що для всіх класів потягів "Інтерсіті+" компанія пропонує ввести гнучке ціноутворення. При цьому можуть бути встановлені певні максимальні ціни, щоб захистити пасажирів від занадто високих тарифів.

Іншою ініціативою є запровадження динамічної тарифної моделі, яка дозволить змінювати вартість квитків залежно від часу доби, днів тижня та інших чинників. Водночас "Укрзалізниця" планує зберегти доступні тарифи для тих, для кого ціна є критично важливою.

Перцовський запевнив, що українці матимуть можливість купувати квитки за доступними цінами до кінця війни. "Це наш соціальний обов’язок", - підкреслив він.

Пропонуємо дізнатися, як купити квитки "Укрзалізниці" дешевше. Кому надаються пільги та чим краща онлайн-покупка.

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