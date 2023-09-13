Улучшает работу мозга и защищает от тромбов: Как приготовить полезный имбирный чай?

Основа этого чая состоит из растения, которое использовали как лекарственное средство на протяжении тысяч лет. Многие наслаждаются вкусом этого напитка, однако не все знают о его полезных свойствах.

Речь идет об имбирном чае, и на сайте novosti24 рассмотрели, какие пользы он может принести организму. Имбирный чай – отличный способ согреться в холодную погоду и подчеркнуть свой день освежающим ароматом и полезными свойствами.

Читайте также: Четыре признака натурального меда: как выбрать качественный продукт

Защита от тромбов

Имбирь содержит вещество, известное как салицилат. Из этого вещества производят очень популярный препарат для разжижения крови, называемый ацетилсалициловой кислотой. Это дает основание полагать, что имбирь может являться потенциальным средством для лечения тромбозов. Некоторые исследования, в том числе опубликованные в базе данных медицинских и биологических публикаций и в онлайн-библиотеке Wiley, подтверждают эту информацию.

Видео дня

Улучшение работы мозга

Имбирь также может оказать полезное влияние на когнитивные функции. Одно исследование показало улучшение времени реакции и рабочей памяти у женщин после приема имбиря. Дополнительные эксперименты на крысах указывают на то, что имбирь способствует восстановлению после повреждений головного мозга и уменьшает потерю памяти.

Рецепт имбирного чая

Ингредиенты:

Корень имбиря (свежий или сушеный) – примерно 2-3 см, или по вкусу

Вода – 2 чашки

Мед или лимон (по желанию)

Приготовление:

Подготовьте имбирь. Если вы используете свежий корень имбиря, оторвите или очистите его кожуру. Затем нарежьте имбирь на тонкие колесики или тонкие шелушащиеся соломки. Если у вас есть сушеный имбирь, измерьте нужное количество. Принесите воду до кипения в чайнике или в кастрюле. Добавьте нарезанный имбирь в кипящую воду. Убавьте огонь и дайте чаю кипеть в течение примерно 10-15 минут. Длительное кипячение поможет имбирю выделить свой аромат и полезные вещества. После отваривания выключите огонь и дайте чаю настояться примерно 5-10 минут, чтобы аромат имбиря сохранился в чашке. Процедите имбирный чай в чашку или стакан, добавьте мед или лимон по вкусу, если хотите подчеркнуть сладкую или кислую нотку по вкусу. Готовый имбирный чай готов к подаче. Наслаждайтесь его теплым, освежающим вкусом и полезными свойствами.

Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!