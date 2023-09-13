Поліпшує роботу мозку та захищає від тромбів: Як приготувати корисний імбирний чай

Основа цього чаю складається з рослини, яку використовували як лікарський засіб впродовж тисяч років. Багато людей насолоджуються смаком цього напою, проте не всі знають про його корисні властивості.

Мова йде про імбирний чай, і на сайті novosti24 розглянули, які користі він може принести організму. Імбирний чай – це відмінний спосіб зігрітись в холодну погоду і підкреслити свій день освіжаючим ароматом та корисними властивостями.

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Захист від тромбів

Імбир містить речовину, відому як саліцилат. З цієї речовини виробляють дуже популярний препарат для розрідження крові, який називається ацетилсаліциловою кислотою. Це дає підставу вважати, що імбир може бути потенційним засобом для лікування тромбозів. Деякі дослідження, зокрема ті, що опубліковані в базі даних медичних і біологічних публікацій та в онлайн-бібліотеці Wiley, підтверджують цю інформацію.

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Поліпшення роботи мозку

Імбир також може мати корисний вплив на когнітивні функції. Одне дослідження показало покращення часу реакції та робочої пам'яті у жінок після прийому імбиру. Додаткові експерименти на щурах вказують на те, що імбир сприяє відновленню після пошкоджень головного мозку і зменшує втрату пам'яті.

Рецепт імбирного чаю

Інгредієнти:

Корінь імбиру (свіжий або сушений) - приблизно 2-3 см, або за смаком

Вода - 2 чашки

Мед або лимон (за бажанням)

Приготування:

Підготуйте імбир. Якщо ви використовуєте свіжий корінь імбиру, то відірвіть або обчистіть його шкірку. Потім наріжте імбир на тонкі коліщата або тонкі лущені соломки. Якщо у вас є сушений імбир, виміряйте потрібну кількість. Принесіть воду до кипіння в чайнику або каструлі. Додайте нарізаний імбир у киплячу воду. Зменште вогонь і дайте чаю кипіти протягом приблизно 10-15 хвилин. Довге кип'ятіння допоможе імбиру виділити свій аромат і корисні речовини. Після відварювання вимкніть вогонь і дайте чаю настоятися ще приблизно 5-10 хвилин, щоб аромат імбиру зберігся в чашці. Процідіть імбирний чай в чашку або склянку, додайте мед або лимон за смаком, якщо бажаєте підкреслити солодку або кислу нотку в смаку. Готовий імбирний чай готовий до подачі. Насолоджуйтеся його теплим, освіжаючим смаком та корисними властивостями.

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